У Вінниці в експозиції про Голодомор виставили рідкісні «Смертні листи»

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї в експозиції про Голодомор виставили «Смертні листи» - документи Сосонської сільради, яка чи не єдиною в країні причиною смерті подолян вказувала «помер від голоду».

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Вінницький обласний краєзнавчий музей, передає Укрінформ.

З-поміж десятків експонатів музею, що висвітлюють геноцид українців у 1930-ті роки, увагу привертають матеріали Сосонської сільської ради (копії), які науковці нарекли «Смертними листами». Оригінали цих документів зберігаються в Державному архіві Вінницької області.

«Нині це чи не єдині на всю Україну «Книги записів актів громадського стану 1933 року про смерть» з с. Сосонка Вінницького р-ну Вінницької області, в яких у 1933 р. не боялися писати у графі «причина смерті» – «помер від голоду», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у кожній із шести книг, які збереглися до наших днів, - записи за кілька днів чи тижнів 1933 року. Попри те, що у Сосонці не було такого тотального голоду, як у інших населених пунктах Поділля, секретар Сосонської сільради щодня вносив до них відомості про смерть від голоду кількох людей. Так, згідно із записами, у січні в селі померла 51 особа, в березні – 42, у квітні-травні - по 45, в червні та липні – по 75, у серпні — 70 осіб. Всього від голоду у с. Сосонка померли понад 300 осіб.

Найбільше вражають найжахливіші записи про факт канібалізму на ґрунті голоду. Неврожайні, засушливі, голодні періоди траплялися неодноразово в історії Поділля, але страшне явище канібалізму було вперше зафіксовано саме під час штучного масового Голодомору 1932–1933 рр.

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Такі книги масово знищувалися більшовицькою владою, а ті, які збереглися, у більшості несли недостовірну інформацію, так як містили записи «причина смерті – невідома».

Першим про ці унікальні документи написав письменник, журналіст Борис Хандрос в документальній повісті «Смертні листи», що вийшла друком ще у 1993 р. Також на основі свідчень очевидців тих подій був знятий однойменний документальний фільм.

Фото: Вінницький обласний краєзнавчий музей, Фейсбук