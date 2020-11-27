У Вільнюсі віддали шану пам’яті жертв Голодомору

Громадська акція до 87-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні відбулася 26 листопада у Вільнюсі біля пам’ятника жертвам радянської окупації, що знаходиться в центрі литовської столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Литві.

Зазначається, що цей пам’ятний захід традиційно відбувається у Вільнюсі наприкінці листопада біля зазначеного пам’ятника, який цими днями стає символом єднання пам’яті двох народів про жертви радянського тоталітарного режиму.

У заході взяли участь посол України в Литві Володимир Яценківський; директор Центру досліджень геноциду та опору жителів Литви, голова Союзу громад литовських татар Адас Якубаускас; директор Музею окупації та боротьби за свободу Литви Єугєніус Пяйкштяніс та представники цього закладу; голова української громади м. Вільнюс Наталія Шертвітєнє та її заступниця Лідія Холчєва; священник Української греко-католицької церкви Пресвятої Трійці у м. Вільнюс отець Тадей Годованець (чину Святого Василя Великого); представники посольства.

Учасники акції хвилиною мовчання вшанували пам’ять мільйонів невинних жертв Голодомору в Україні, жертв тоталітарного режиму та поклали перев’язані синьо-жовтими стрічками квіти й колоски пшениці і символічні свічки до пам’ятника жертвам радянської окупації.

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Зауважується, що цьогорічна акція відбулася з обмеженою кількістю осіб, з дотриманням дистанції між учасниками та запроваджених у Литві карантинних вимог.

Організаторами акції виступили посольство України в Литовській Республіці, Центр досліджень геноциду та опору жителів Литви, Музей окупації та боротьби за свободу Литви, Громада українців м. Вільнюс, Українська греко-католицька церква Пресвятої Трійці у м. Вільнюс.

Фото: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві в Фейсбуці