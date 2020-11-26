Зеленський відвідав Військово-медичний клінічний центр Східного регіону

Президент Володимир Зеленський у Дніпрі ознайомився з роботою Військово-медичного клінічного центру Східного регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президент поспілкувався з військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні в медичному центрі, та побажав їм швидкого одужання.

«Ми вдячні вам за вашу службу від усіх українців», – зазначив він.

Зеленський вручив медаль «За військову службу Україні» солдату Микиті Петренку, який був поранений у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Глава держави поцікавився станом його здоров’я та подальшими планами. Солдат розповів, що планує повернутися на фронт після завершення лікування.

Президент також вручив цінний подарунок старшому лейтенанту Владиславу Токареву, який зазнав опіків під час гасіння пожежі в зоні проведення ООС.

Глава держави поспілкувався і з лікарями медичного центру, подякував їм «за те, що вони бережуть наших військових» і вручив медикам державні нагороди. Зокрема, орденом Данила Галицького нагороджено підполковника медичної служби Андрія Байцуренка, медаллю «За військову службу Україні» – старшого сержанта Наталію Плитусяк.

Президент також поцікавився питанням капітального ремонту будівлі медцентру. Він зазначив, що ремонт має розпочатися у 2021 році.

«Тут треба робити капітальний ремонт, і щоб у 2021 році ми його розпочали. Тут кілька корпусів, тому треба розібратися. З вас – продовжувати зберігати життя бійців, з нас – ремонт», – сказав Зеленський, звертаючись до медиків.

Повідомляється, що під час поїздки Президент ушанував пам’ять загиблих героїв Революції гідності та бійців АТО/ООС.

Глава держави поклав квіти до стели зі світлинами загиблих героїв АТО/ООС та меморіалу Героїв Небесної сотні на алеї Пам’яті у Дніпрі.

У Військово-медичному клінічному центрі Східного регіону працює близько 300 військовослужбовців та цивільних осіб. З 2014 року клінічний центр бере активну участь у медичному забезпеченні проведення АТО/ООС, приймаючи поранених. Тут проведено лікування понад 24 тисяч поранених і хворих. Анестезіологічною бригадою Військово-медичного клінічного центру Східного регіону у період з 2014 року до листопада 2020 року із зони проведення АТО/ООС евакуйовано 3062 поранених, 3722 травмованих, 6784 хворих, з них гелікоптером – 5364, реанімобілем – 897.

Як повідомлялося, Президент 26 листопада перебуває на Дніпропетровщині з робочою поїздкою.