Зеленський взяв участь у церемонії прощання з гендиректором КБ «Південне»

У м. Дніпрі відбулася церемонія прощання з генеральним директором ДП “Конструкторське бюро “Південне” ім М. К. Янгеля” Олександром Дегтярьовим, участь у якій узяв Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У супроводі кортежу Володимир Зеленський зайшов у будівлю БК Машинобудівників, де організовано громадянську панахиду, і залишив її через кілька хвилин.

Біля будівлі БК Машинобудівників зібралося дуже багато людей. Прийшли члени трудового колективу КБ “Південне” та заводу “Південмаш”, керівники різних рівнів, як то ексмер міста Дніпра Іван Куліченко, колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман, науковці. Міський голова Дніпра Борис Філатов відвідав панахиду рано-вранці. Також тут багато троянд та траурних вінків. До вестибюлю Будинку культури впускали людей з дотриманням протиепідемічних норм, групами по кілька осіб.

Поховали Олександра Дегтярьова на центральній алеї головного кладовища міста, що розташоване на Запорізькому шосе. На міському пантеоні вже поховані радянський ракетобудівник, двічі Герой Соцпраці Олександр Макаров, вчений і конструктор в галузі ракетно-космічної техніки, генеральний конструктор - генеральний директор КБ “Південне” Станіслав Конюхов та інші видатні діячі космічної галузі.

Прощання з гендиректором КБ «Південне» Дегтярьовим / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

У КБ “Південне” відзначають, що Олександр Дегтярьов мав великий авторитет серед вітчизняних та зарубіжних фахівців ракетно-космічної техніки, вчених, керівників світових космічних агентств. Його добре знали у США, країнах Європейського Союзу, Китаї, Індії, Японії, Республіці Корея та в інших країнах світу. Завдяки його величезному досвіду, активній позиції, наполегливості і волі до дій багато міжнародних космічних проєктів за участю України стали реальністю. Він був послідовним прихильником розвитку міжнародної кооперації розробників ракетно-космічної техніки і зміцнення плідних зв’язків з міжнародною космічною спільнотою.

Цінували його і як талановитого організатора.

"Поєднання особистих і професійних якостей, життєвого досвіду, відповідальність, компетентність та вміння організувати результативну командну роботу були відмінними рисами Дегтярьова. Спадщина Олександра Вікторовича ще довго залишатиметься основою майбутнього українського космосу”, - кажуть на підприємстві.

Олександр Дегтярьов працював у КБ “Південне” з 1975 року: інженером, старшим інженером, провідним інженером, начальником групи, начальником служби маркетингу і комерційної діяльності, заступником генерального конструктора – генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності, першим заступником генерального конструктора – генерального директора з системного проєктування та комплексного розвитку підприємства. З 2010 року – генеральний директор ‒ генеральний конструктор "Конструкторського бюро “Південне" ім. М.К. Янгеля”.

Пройшов школу проєктування, конструювання, відпрацювання та експлуатації ракетних комплексів стратегічного та космічного призначення. Зробив вагомий внесок у розроблення та модернізацію бойових ракетних комплексів, у проєкти з комерційного використання космічних ракетних комплексів сімейства “Зеніт”, “Дніпро”, створення ряду космічних апаратів і супутникових систем, у реалізацію відомих ракетно-космічних проєктів у міжнародній кооперації – “Морський старт”, “Наземний старт”, “Дніпро”, “Антарес”, “Вега”.

За його активної участі українські підприємства і наукові організації об’єднано в єдину кооперацію та створено асоціацію високотехнологічних підприємств «Космос», налагоджено міцні контакти з багатьма світовими компаніями космічного профілю, космічними агентствами багатьох країн і організаціями Європи, США, Китаю, Єгипту, Японії, Республіки Корея та інших країн світу.

Автор близько 200 наукових публікацій, статей та ряду монографій, більш ніж 50 винаходів і патентів, які покладено в основу технології створення конкурентоспроможних ракетно-космічних комплексів.

Дегтярьов приділяв багато уваги і розвитку галузевої науки, зміцненню науково-виробничих зв’язків КБ “Південне” з Національною академією наук України, академічними інститутами, вищими навчальними закладами багатьох регіонів України.

Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада від ускладнень COVID-19 помер генеральний директор КБ “Південне” Олександр Дегтярьов - академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, кандидат економічних наук, академік Міжнародної академії астронавтики, віце-президент Міжнародної астронавтичної федерації, секретар українського регіонального відділення Міжнародної академії астронавтики.

Має звання “Почесний працівник космічної галузі України”, “Заслужений машинобудівник України”, “Заслужений діяч науки і техніки України”. лауреат Державної премії України, лауреат “Золотої медалі В. Ф. Уткіна” та премії Кабінету Міністрів, премії НАН України ім. академіка М. К. Янгеля. Нагороджений орденами “За заслуги” III та II ступенів.

26 листопада у Дніпрі офіційно оголошено днем жалоби за померлим від COVID-19 генеральним директором КБ “Південне” Олександром Дегтярьовим.