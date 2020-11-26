Президент прибув на Дніпропетровщину
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що у Дніпрі Президент візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтяревим.
Зеленський також огляне об’єкти, які зводять у межах програми «Велике будівництво».
Як повідомлялося, генеральний директор КБ “Південне” Олександр Дегтярев помер 24 листопада від ускладнень COVID-19.
Фото: пресслужба Президента