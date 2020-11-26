Тернопільщина залучає ще дві лікарні для лікування COVID-хворих

Ще два медичних заклади залучають у Тернопільській області для надання допомоги хворим на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомила начальник обласного управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко на сторінці ОДА у Фейсбуці.

«Зважаючи на прогнози МОЗ щодо росту захворюваності на коронавірус, ми запропонували законтрактувати ще два обласних лікувальних заклади – один для надання допомоги дітям, інший – для дорослих. Це - обласна дитяча клінічна лікарня та обласна комунальна психоневрологічна лікарня. Тут сформуємо медичні бригади, передбачимо фінансування, виділення ліжок та підведення кисню. Зараз лікарні розпочали підготовчі роботи, щоб у разі необхідності тут можна було розгорнути ліжка для надання допомоги хворим на COVID-19», - розповіла Ярмоленко.

Щодо дітей, то, за її словами, наразі в області ситуація із захворюваністю стабільна. 50 ліжок, розгорнутих в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні, повністю забезпечують потреби. В середньому на стаціонарному лікуванні перебуває 11-15 дітей.

Переважно в області діти з діагнозом COVID-19 перебувають на амбулаторному лікуванні, тому що вони переносять захворювання легше, ніж дорослі.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі обласного управління охорони здоров’я, нині на Тернопільщині працює 26 лікувальних установ, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною інфекцією.

У тимчасові госпіталі перепрофільовано п’ять лікувальних установ.

Ліжковий фонд, який використовується, а це понад 1750 ліжок, поки що достатній, у резерві – ще майже 480 ліжок.

За попередню добу на Тернопільщині зафіксовано 421 новий випадок захворювання на COVID-19. Зареєстровано 5 летальних випадків.

Всього ж з початку пандемії в області лабораторно підтверджено 26749 випадків COVID-19, з них 368 - летальних.

Станом на ранок 26 листопада в Україні зафіксували 15 331 новий випадок COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіли 677 189 осіб.