В облраді Франківська «Європейська солідарність» переходить в опозицію

Фракція партії «Європейська Солідарність» в Івано-Франківській обласній раді переходить в опозицію до діючої більшості. Причина – кулуарні домовленості, що спричинили об’єднання проукраїнських партій з олігархічними.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну заяву на своєму сайті оприлюднила Івано-Франківська територіальна організація "ЄС".

«Європейська солідарність» в Івано-Франківській обласній раді оголошує про перехід в опозицію до більшості, створеної партіями «Свобода», «Батьківщина», «За майбутнє» «Платформа громад» та «Слуга народу», яка суперечить нашим ціннісним засадам і волевиявленню людей. …Викликало подив, коли голова обласної ради від демократичної та патріотичної донедавна партії запропонував кандидатуру від політичної партії одіозного олігарха, який готовий за гроші здати Україну та її інтереси. Ми проти кулуарних домовленостей політичних сил на Івано-Франківщині і зради вибору прикарпатців», - зазначено в заяві політичної організації.

В "ЄС" наголошують, що для них «ідейні засади і зобов’язання перед виборцями є головним мірилом». А тому депутатів від "ЄС" найбільше стривожило те, що до проукраїнського об’єднання під час першої сесії новообраної ради увійшли депутати від партії «За майбутнє».

«…Вже перший день роботи обласної ради засвідчив: деякі політичні сили, які позиціонують себе як патріотичні, готові знехтувати вибором прикарпатців і створили більшість із партією «За майбутнє», за якою стоїть одіозний проросійський олігарх Ігор Коломойський, який у травні 2019 року у інтерв’ю Financial Times висловився за дефолт України. У листопаді 2019 він заявив, що відновлення зв’язків з Росією є необхідним для економічного виживання України, вважаючи, що рана заживе: «Дайте їй п’ять, десять років, і кров забудеться», - йдеться в заяві.

Як повідомляло агентство, на виборах до Івано-Франківської обласної ради п’ятивідсотковий бар’єр подолали 6 політичних сил: ВО «Свобода» - 18 депутатів, «Європейська солідарність» - 17, «За майбутнє» - 16 , «Батьківщина» - 14, «Платформа громад» - 10 і партія «Слуга народу» - 9 депутатів. Загалом, депутатами обласної ради стали 84 особи.

20 листопада депутати Івано-Франківської обласної ради 8 демократичного скликання на своїй першій сесії таємним голосуванням обрали голову облради. Ним став свободівець Олександр Сич. Він подав кандидатури на посади двох своїх заступників , яких з 83-х присутніх обранців підтримали 64. Першим заступником Івано-Франківської обласної ради став Василь Гладій від фракції «Батьківщина» і заступником голови облради призначили Миколу Палійчука від фракції «За майбутнє».