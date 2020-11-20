Івано-Франківську облраду втретє очолив свободівець Олександр Сич

Депутати Івано-Франківської обласної ради 8 демократичного скликання на своїй першій сесії таємним голосуванням обрали голову облради. Ним став свободівець Олександр Сич.

Як передає кореспондент Укрінформу, за Сича проголосували з 84-х депутатів усі 83 депутати нового скликання, які були присутні в сесійній залі. Інших кандидатур на голову обласної ради у депутатів не було.

Сича обрали головою Івано-Франківської обласної ради методом таємного голосування. Він склав присягу на вірність громаді Прикарпаття і народові України.

«Дякую всім за високий рівень довіри…Прикладатиму всіх зусиль, щоб його виправдати», - зазначив новообраний голова Івано-Франківської облради.

У своєму виступі перед голосуванням Сич зазначив, що за останню каденцію обласна рада зробила багато корисного та досягла максимум порозуміння між собою. В сесійній залі, стверджує голова облради, було «мінімум політики і максимум прагматичного підходу до вирішення актуальних питань».

«За дві останні каденції ми досягнули максимум у піднятті авторитету обласної ради як реального вищого самоврядного органу Прикарпаття. Далі – головний наш виклик. А це підготовка ґрунту до перебрання виконавчих повноважень», - зазначив Сич.

Він закликав депутатів працювати злагоджено і конструктивно для того, щоб обласна рада формувала виконавчий комітет у сесійній залі Івано-Франківська , а не дозволила це робити з Києва.

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Як повідомлялось, на виборах до Івано-Франківської обласної ради п’ятивідсотковий бар’єр подолали 6 політичних сил: ВО «Свобода» - 18 депутатів, «Європейська солідарність» - 17 депутатів, «За майбутнє» - 16 депутатів, «Батьківщина» - 14 депутатів, «Платформа громад» - 10 обранців, і партія «Слуга народу» - 9 депутатів. Загалом, депутатами обласної ради стали 84 обранці.

Олекса́ндр Сич (нар. 16 липня 1964, село Дерть, Рокитнівський район, Рівненська область) — український політик правого спрямування, голова Івано-Франківської обласної ради з 25 листопада 2010 року по 23 листопада 2012 року і з 7 грудня 2015 року. Кандидат історичних наук, доцент кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з питань ідеології, входить до його політвиконкому.

З 27 лютого по 2 грудня 2014 року був віцепрем'єр-міністром України.