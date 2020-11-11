До Одеської облради обрали Степанова і трьох народних депутатів
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на підсумковий протокол обласної ТВК.
«Одеська обласна територіальна виборча комісія встановила результати виборів депутатів Одеської обласної ради, згідно з якими набрали достатню для перемоги кількість голосів 84 кандидати в депутати», - зазначено в протоколі комісії.
Зокрема, у списках висуванців партій до складу облради, що мають підстави для отримання депутатських мандатів - чинний міністр охорони здоров'я Максим Степанов, народні депутати Сергій Колебошин, Олексій Гончаренко, Вадим Рабінович та шість колишніх народних депутатів України. Серед останніх - Олександр Урбанський, Іван Фурсін, Олег Радковський та Світлана Фабрикант.
Представник партії «За майбутнє» Василь Гуляєв одночасно був обраний міським головою Чорноморська.
Як повідомлялося, під час виборчої кампанії глава МОЗ Степанов заявив, що рішення балотуватися до облради пов'язане з прагненням посилити команду президента в області, але з посади міністра він не піде. «Жодним чином моє очолення списку (від партії «Слуга народу» - ред.) до Одеської обласної ради не вплине на мою роботу в Міністерстві охорони здоров'я», - заявив Степанов.