До Одеської облради обрали Степанова і трьох народних депутатів

Одеська обласна ТВК оприлюднила список кандидатів у депутати до облради, які набрали достатню для перемоги кількість голосів виборців. Серед них - глава МОЗ Максим Степанов, троє чинних та шість колишніх народних депутатів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на підсумковий протокол обласної ТВК.

«Одеська обласна територіальна виборча комісія встановила результати виборів депутатів Одеської обласної ради, згідно з якими набрали достатню для перемоги кількість голосів 84 кандидати в депутати», - зазначено в протоколі комісії.

Зокрема, у списках висуванців партій до складу облради, що мають підстави для отримання депутатських мандатів - чинний міністр охорони здоров'я Максим Степанов, народні депутати Сергій Колебошин, Олексій Гончаренко, Вадим Рабінович та шість колишніх народних депутатів України. Серед останніх - Олександр Урбанський, Іван Фурсін, Олег Радковський та Світлана Фабрикант.

Представник партії «За майбутнє» Василь Гуляєв одночасно був обраний міським головою Чорноморська.

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Як повідомлялося, під час виборчої кампанії глава МОЗ Степанов заявив, що рішення балотуватися до облради пов'язане з прагненням посилити команду президента в області, але з посади міністра він не піде. «Жодним чином моє очолення списку (від партії «Слуга народу» - ред.) до Одеської обласної ради не вплине на мою роботу в Міністерстві охорони здоров'я», - заявив Степанов.