У Львові відбулася перша сесія міськради

Частина депутатів Львівської міської ради зібралась на перше засідання сесії. Оскільки була присутня більшість, депутати розпочали роботу та прийняли присягу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міські депутати від «ЄС», «Варти» та «Свободи» зібралися у сесійній залі Львівської ратуші, загалом 34 представники. Фракції «Самопомочі» та «Голосу» натомість заявили, що не братимуть участь у засіданні сесії. Головує на сесії керівник Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький, який відкрив засідання та прийняв присягу в депутатів.

«Хочу повідомити, що якщо на час проведення першої сесії міський голова не зареєстрований відповідно до Закону про вибори, рада обирає тимчасову президію з-поміж депутатів ради в кількості від 3 до 5 осіб. Члени почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаріату», - поінформував Сліпецький.

Відтак було обрано лічильну комісію та президію, яка приступила до роботи.

У сесійному залі, в якому нещодавно закінчився ремонт, ще не встановлена електронна система для голосування та немає крісел, відтак депутати проводили сесію стоячи.

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Як повідомляв Укрінформ, Андрій Садовий, який згідно з даними екзит-полів переміг на виборах міського голови Львова, заявив, що депутати від «Європейської солідарності» через незаконні рішення ТВК намагаються узурпувати владу у Львові. Зокрема мова йде про перенесення дати першої сесії міської ради з 3 грудня на 24 листопада. Він пояснює, що з приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови. Новообраного мера до присяги завтра ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови, а це нелегітимно. Оскільки, на переконання Садового, рішення ТВК є незаконним, його розглянуть у Львівському окружному адміністративному суді - суд розпочав розгляд справи вчора о 20:30. Але засідання перенесли на сьогодні о 13:00 на випадок, якщо сесія відбудеться.