У Львові відбулася перша сесія міськради
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Міські депутати від «ЄС», «Варти» та «Свободи» зібралися у сесійній залі Львівської ратуші, загалом 34 представники. Фракції «Самопомочі» та «Голосу» натомість заявили, що не братимуть участь у засіданні сесії. Головує на сесії керівник Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький, який відкрив засідання та прийняв присягу в депутатів.
«Хочу повідомити, що якщо на час проведення першої сесії міський голова не зареєстрований відповідно до Закону про вибори, рада обирає тимчасову президію з-поміж депутатів ради в кількості від 3 до 5 осіб. Члени почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаріату», - поінформував Сліпецький.
Відтак було обрано лічильну комісію та президію, яка приступила до роботи.
У сесійному залі, в якому нещодавно закінчився ремонт, ще не встановлена електронна система для голосування та немає крісел, відтак депутати проводили сесію стоячи.
Як повідомляв Укрінформ, Андрій Садовий, який згідно з даними екзит-полів переміг на виборах міського голови Львова, заявив, що депутати від «Європейської солідарності» через незаконні рішення ТВК намагаються узурпувати владу у Львові. Зокрема мова йде про перенесення дати першої сесії міської ради з 3 грудня на 24 листопада. Він пояснює, що з приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови. Новообраного мера до присяги завтра ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови, а це нелегітимно. Оскільки, на переконання Садового, рішення ТВК є незаконним, його розглянуть у Львівському окружному адміністративному суді - суд розпочав розгляд справи вчора о 20:30. Але засідання перенесли на сьогодні о 13:00 на випадок, якщо сесія відбудеться.