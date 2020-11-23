Садовий звинуватив депутатів від «ЄС» у спробі узурпувати владу у Львові

Андрій Садовий, якій згідно з даними екзітполів переміг у виборах міського голови Львова, заявив, що депутати від "Європейської солідарності" через незаконні рішення територіальної виборчої комісії намагаються узурпували владу у Львові.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Цієї ночі відбулась нечувана річ, яка має на меті узурпувати владу в місті, попри волевиявлення львів'ян. Міська виборча комісія ухвалила рішення перенести дату першої сесії міської ради з 3 грудня на 24 листопада – це вже завтра. Хоча попередньо та ж ТВК призначила засідання на 3 грудня, щоб провести присягу і депутатів, і міського голову одночасно. Діяли вночі, без зайвих очей, без журналістів і прийняли рішення, яке ніяк не стосується вчорашніх виборів", - пише Садовий.

Він пояснює, що з приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови. Новообраного мера до присяги завтра ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови.

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Рада в такому напівлегітимному стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи: президію, секретаря-в.о.міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо, приймати будь-які інші рішення – бюджет, майнові питання тощо. За ці рішення згодом відповідальність доведеться нести новому міському голові, заявив Садовий.

"Рішення ТВК є абсолютно незаконним, оскільки виборчий процес депутатів до Львівської міської ради завершився 19 листопада, і жодних рішень на цю тему комісія ухвалювати не має права. Будемо оскаржувати його у всіх можливих інстанціях. Всі депутати, які візьмуть участь в цій афері, заплямують свою репутацію назавжди", - додав він.

Садовий також зауважив, що прочитав сьогодні привітання з перемогою від свого опонента Олега Синютки. "Повірю, що це було щиро, коли партія Олега Михайловича зупинить спробу привселюдно і цинічно витерти ноги об волю львів'ян", - підсумував Садовий.

Як повідомлялося, у Львові під час повторного голосування на виборах міського голови найбільшу кількість голосів набирає чинний мер Андрій Садовий. Про це свідчать результати екзит-полу, оприлюдненого студією Савіка Шустера. Згідно з опитуванням, переможець отримав 62,8% голосів виборців. За Синютку проголосували 37,2% львів'ян.

Кандидат на посаду мера Львова від партії "Європейська солідарність" Синютка привітав чинного мера міста Андрія Садового з перемогою на виборах.

Фото: facebook.com/hrystyna.protsak