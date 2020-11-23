Садовому відповіли у «ЄС» на звинувачення в «узурпації влади у Львові»

Про це Петро Адамик написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Як голова фракції Європейська Солідарність Львів наголошую на тому, що ТВК ухваливши рішення про проведення сесії Львівської міськради завтра, 24 листопада, а не 3 грудня, виконала норму статті 46 закону «Про місцеве самоврядування» згідно з якою «перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього Закону», - написав Адамик.

А також наголосив, що депутати хочуть розпочинати роботу відповідно до законодавства.

«Якщо чиновники Андрія Садового не виконають рішення ТВК та норми закону, і не забезпечать можливість (приміщення, зокрема) для проведення першої сесії Львівської міськради, то якраз такі кроки й будуть свідчити про спробу узурпації влади», - додав депутат.

Адамик звернувся до Андрія Садового з закликом не збурювати громаду, зазначивши, що «Європейська Солідарність» відкрита до співпраці зі всіма українськими політичними силами задля добробуту громади і міста.

Як повідомляв Укрінформ, Андрій Садовий, який згідно з даними екзітполів переміг на виборах міського голови Львова, заявив, що депутати від «Європейської солідарності» через незаконні рішення ТВК намагаються узурпували владу у Львові. Зокрема мова йде про перенесення дати першої сесії міської ради з 3 грудня на 24 листопада. Він пояснює, що з приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови. Новообраного мера до присяги завтра ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови, а це нелегітимно. Оскільки на переконання Садового рішення ТВК є незаконним, його будуть оскаржувати в суді.