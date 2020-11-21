У Житомирі учні 5-11-х класів повернуться до шкіл

У Житомирі учням 5-11 класів вирішили дозволити відвідувати школи.

Таке рішення на своєму позачерговому засіданні прийняв виконавчий комітет Житомирської міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

«Цим рішенням із понеділка ми розпочинаємо освітній процес уже повністю в усіх школах у 1-11 класах. При цьому кожна школа, враховуючи ситуацію з захворюваністю, прийматиме рішення, чи це буде очне навчання або дистанційне. Воно також прийматиметься спільно з піклувальною радою, батьківськими комітетами та вченою радою», - зазначила заступниця міського голови Світлана Ольшанська.

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Підставою для прийняття такого рішення стали результати експрес-діагностики на COVID-19 вчителів та технічних працівників шкіл.

Як розповіла заступниця мера Марія Місюрова, загалом протестували 3 593 особи, з яких 24,7% вже мають антитіла до коронавірусу, а близько 10% мають звернутися до своїх сімейних лікарів і до навчального процесу їх не допустять.

За її словами, у школах на COVID-19 захворіли 5 дітей, 49 працівників, а 311 дітей початкових класів перебувають на дистанційному навчанні. Наразі у Житомирі до шкіл ходять учні 1-4-х класів, а всі інші навчаються дистанційно.

Як повідомляв Укрінформ, Житомир отримав від благодійників 4 000 тестів для експрес-діагностики вчителів на COVID-19.

На Житомирщині підтверджено 25 111 випадків COVID-19, 14 179 осіб одужали, 428 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епідбезпеки.

В Україні станом на 20 листопада лабораторно підтвердили 598 085 випадків COVID-19, з них за добу – 14 575.