Як убезпечити шкільні їдальні: Зеленська запрошує долучитись до онлайн-навчання

Міністерство економіки затвердило методичні настанови щодо запровадження принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках у закладах освіти і проведе онлайн-навчання про запровадження цієї системи в шкільних їдальнях.

Про це повідомила дружина Президента Олена Зеленська у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Ще один пункт плану заходів з осучаснення системи шкільного харчування виконано! Наказом Мінекономіки затверджено Методичні настанови щодо розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках у закладах освіти (система НАССР)”, - розповіла вона.

Олена Зеленська пояснила, що ця система – ефективний інструмент, який допоможе адміністраціям шкіл вчасно ідентифікувати та контролювати небезпечні чинники, щоб не допустити потрапляння до шкільних їдалень небезпечних і неякісних продуктів.

“Щоб допомогти освітянам запровадити та максимально ефективно використовувати нову систему, Мінекономіки проведе онлайн-навчання. Перша відеоконференція «Як впровадити систему НАССР у їдальнях закладів освіти» відбудеться 25 листопада 2020 року. Якщо ваша діяльність пов’язана з темою шкільного харчування – долучайтеся!” - закликала перша леді.

Як повідомляв Укрінформ, на початку 2020 року дружина Президента Олена Зеленська ініціювала проєкт створення системи здорового харчування в українських школах.