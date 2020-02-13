Шкільне харчування: за ініціативи Зеленської запустили новий проєкт

Проєкт щодо створення нової системи здорового харчування в українських школах, ініційований Оленою Зеленською, розпочався з комісійного обстеження та оцінки стану системи шкільного харчування.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“За ініціативи першої леді Олени Зеленської стартував проєкт щодо створення нової системи здорового харчування в українських школах... Головним завданням на сьогодні є оцінка поточного стану системи шкільного харчування з метою виявлення всіх проблемних питань починаючи від оснащення та гігієни й закінчуючи станом задоволеності учнів та батьків шкільними обідами”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у рамках реалізації проєкту розпочато комісійне обстеження, метою якого є вивчення системи організації харчування дітей. До цього процесу долучились представники Міністерства освіти й науки, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом з Держпродспоживслужбою та іншими державними установами.

Також, за даними ОП, створено постійнодіючу робочу групу, до якої увійшли представники державних органів, народні депутати України та громадські організації.

“Інститутом освітньої аналітики сформовано репрезентативну вибірку з урахуванням співвідношення міських та сільських закладів загальної середньої освіти, відібрано 500 шкіл комунальної форми власності по всіх областях України”, - пояснили в пресслужбі глави держави.

Під час обстежень міжвідомчі комісії, до яких увійшли представники профільних департаментів місцевих органів державної влади та Держпродспоживслужби, перевірять технічний стан та оснащення шкільних харчоблоків, рецептуру, за якою готують дітям, меню, калорійність та його різноманітність, доступ до питної води та її якість, систему контролю якості та безпечності продуктів та їх належне зберігання, загальний санітарно-гігієнічний стан.

Паралельно представники комісій поспілкуються з учнями та батьками щодо рівня їх задоволеності шкільним харчуванням, вислухають зауваження та побажання.

Відповідно до доручення Прем’єр-міністра щодо проведення комісійних обстежень закладів загальної середньої освіти з використанням переліку питань, розроблених Робочою групою, до 28 лютого буде проведено аналіз та підготовлено відповідний звіт щодо поточного стану діючої системи шкільного харчування та шляхів її вдосконалення.

Окрім того, як розповіли в ОП, на виконання указу Президента, МОЗ спільно з МОН та іншими державними установами із залученням експертів і громадських організацій завершують розробку Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища, одним з ключових компонентів якої стане організація здорового, раціонального та безпечного харчування у закладах освіти.

Фото: president.gov.ua