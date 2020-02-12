“Молочка” у шкільному меню: Зеленська каже, що останнє слово за медиками

Остаточне рішення щодо доповнення шкільного меню молочними та кисломолочними продуктами прийматимуть педіатри, дієтологи та Міністерство охорони здоров’я.

Про це написала дружина Президента Олена Зеленська у Facebook.

“Прозвучало багато аргументів за “молочку” у шкільному харчуванні, але не менше й аргументів проти. Всі вони – вагомі й обов’язково будуть враховані. Особливо зважаючи на збільшення випадків непереносимості лактози. Вирішальне слово буде за педіатрами та дієтологами, які допомагають розробити оптимальний варіант, безпечний і корисний для дітей. А також за Міністерством охорони здоров’я, без позитивного висновку якого неможливо впровадити цю чи будь-яку іншу подібну програму”, - зазначила перша леді.

Вона розповіла, що її попередній допис щодо ідеї доповнення шкільного меню молочними та кисломолочними продуктами викликав дискусію, але підкреслила, що завдання держави – надати можливість, а скористатися нею чи ні – вирішать діти та їхні батьки.

Водночас Зеленська підкреслила, що пілотний проєкт щодо вдосконалення шкільного харчування не обмежується лише молоком. За її словами, це – натуральні, без цукру та барвників молочні та кисломолочні продукти в цілому як джерело кальцію та вітаміну D, необхідних для нормального росту та здоров’я кісток.

Перша леді розповіла також, що МОЗ працює над оновленням нормативної бази щодо норм “молочки” у шкільних їдальнях, і розроблений ним проєкт наказу дещо розширює та конкретизує цей перелік: нежирні молоко та кисломолочні продукти, сметана, сир середньої жирності - та рекомендує до продажу у буфетах молоко та молоко вітамінізоване у промисловій порційній упаковці, йогурт, кефір, ацидолакт, наріне.

Крім того, вона зазначила, що той самий документ містить і рекомендації щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами, як-от непереносимість лактози, для яких мають застосовуватися спеціальні харчові продукти: безлактозні молоко та кисломолочні продукти; напої на основі сої, рису, вівса, кукурудзи, гречки, горіхів або мигдалю.

Вона додала, що побажання про обов’язкове включення до шкільного меню свіжих овочів та фруктів підтримує на 100% і обов’язково врахує.

“Проєкт з “молочкою” має на меті не замінити якісь продукти в дитячому раціоні чи кардинально змінити його, а доповнити та розширити шкільне меню”, - пояснила Зеленська.

Також вона уточнила, що має на увазі, коли говорить про “корисні снеки” в школах.

“Для мене як мами корисний “перекус” – це горіхи, фрукти чи сухофрукти, натуральний йогурт. На жаль, у шкільних буфетах таких продуктів майже немає. Натомість без проблем можна купити чипси, сухарики, навіть локшину швидкого приготування, газовані солодкі напої, висококалорійні шоколадні батончики тощо”, - підкреслила дружина Президента.

Раніше повідомлялося, що з ініціативи дружини Президента Олени Зеленської розробляється пілотний проєкт доповнення шкільного харчування молочними і кисломолочними продуктами.