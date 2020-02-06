На ремонт і харчування у київських школах спрямують 2,1 мільярда

Київська міська рада додатково виділить 2,1 мільярда гривень для столичних шкіл на ремонти та харчування учнів.

Як повідомляється на сайті Київради, таке рішення на пленарному засіданні підтримали 69 депутатів.

"Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки».Зокрема, планується направити додатково 2,1 млрд грн закладам загальної середньої освіти", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кошти спрямують на ремонти місць загального користування, капремонти огорожі шкіл та забезпечення харчування учнів

«У наших планах створення комплексу із 10 фабрик кухонь та переобладнання 374 об’єктів видачі готових страв. На це потрібно трохи більше 2 мільярдів гривень», - зазначила голова постійної комісії Київради з питань освіти Ганна Старостенко.

фото: сайт Київради