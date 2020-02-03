Нове шкільне харчування: Клопотенко оголосив збір коштів

Кулінарний експерт та автор проєкту з покращення культури харчування у школах України Євген Клопотенко оголосив про збір коштів на прискорення впровадження програми "Нове шкільне харчування".

Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

"Збір коштів проходитиме з 30 січня по 10 квітня на платформі "Спільнокошт", де також можна детально дізнатися про сам проєкт та слідкувати за актуальним станом збору коштів", - сказав він.

За словами Клопотенка, у своєму "Збірнику рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах" він описав покроковий шлях до впровадження Нового шкільного харчування для батьків, вчителів, співробітників шкіл та усіх, хто приймає рішення.

Однак зараз, за його словами, аби цей проєкт запрацював, потрібно, щоб кожен охочий зробив внесок у сумі, як мінімум, 50 грн. "Вдумайтесь, 50 гривень - і ви причетні до змін в нашій країні. Все просто", - сказав Клопотенко.

Наразі його командою збирається сума у розмірі 502 850 грн, задля фінансування проєкту "Лідери Cultfood", який направлений на прискорення впровадження нового меню у шкільних закладах України.

"З самого початку проєкту я говорю, що для впровадження змін не обов’язково потрібен я. В збірнику є всі необхідні інструкції. Але на практиці ми бачимо, що комусь цього вистачає, а комусь - ні. Людям потрібні активісти, які б підштовхували всіх до активних дій. Разом з тим ми зрозуміли, що в нас не вистачає рук на це, бо я не можу фізично приїхати та запустити процес у кожній школі", - наголосив він.

Клопотенко розповів, що нещодавно запустив проєкт "Лідери CultFood" - це локальні представники, які разом з його командою впроваджують "Нове шкільне харчування" у регіонах країни. Серед - них директори шкіл, кухарі, працівники держустанов, вчителі та небайдужі батьки.

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"Для того, щоб оплачувати транспортні витрати на приїзди лідерів руху CultFood до Києва, а також, аби лідери та менеджери регулярно отримували винагороди за свою участь, проєкту потрібна фінансова підтримка. Таким чином ми простимулюємо впровадження програми", – вважає Клопотенко.

Як повідомляв Укрінформ, Євген Клопотенко написав кулінарну книгу, у якій помістив 110 нових і смачних страв для шкільних їдалень. На основі цього розпочався проєкт "Нового шкільного харчування", яке починають впроваджувати в українських школах.