У Чернівцях школярів годуватимуть за рецептами Євгена Клопотенка

У школах Чернівців з нового року учнів годуватимуть стравами, розробленим відомим кулінарним експертом Євгеном Клопотенком. На харчування дітей з міського бюджету планують виділити майже 26,5 мільйонів гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

"Проєкт "Нове шкільне харчування" запрацює у школах міста з нового року. Усі школярики 1-4 класів отримуватимуть безкоштовні повноцінні сніданки, а учні старших класів, які мають пільги, - безкоштовні обіди. На пільгове харчування учнів з бюджету буде виділено майже 26,5 мільйонів гривень. Меню сніданків та обідів складено за рецептурним збірником Євгена Клопотенка", - розповів міський голова.

Каспрук підкреслив, що страви не міститимуть трансжирів, буде менше солі, більше овочів та спецій, цікавих комбінацій продуктів, які використовують у кулінарних традиціях різних народів. Враховані вікові особливості дитини, сучасні зміни у смакових уподобаннях дітей, результати опитування батьків у школах міста.

"Виконком сьогодні затвердив граничну ціну вартості сніданків та обідів. Сподіваюся, що вже цього тижня буде оголошено тендер і знайдуться підприємці, які зможуть за новим меню якісно та смачно харчувати наших дітей", - додав міський голова Чернівців.

Також він попросив батьків активно долучатися до контролю за якістю харчування, цікавитися меню, новими стравами, які пропонуватимуть школярам з січня.