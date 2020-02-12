МОЗ зобов’язали врегулювати норми харчування дітей з лактозною недостатністю

Окружний адмінсуд міста Києва завершив розгляд справи за позовом до Кабміну та МОЗ щодо нерозроблення норм харчування у дошкільних навчальних закладах для дітей з лактозною недостатністю та зобов’язав МОЗ розробити відповідні норми харчування.

Про це інформує пресслужба суду.

“Повно, всебічно та об’єктивно дослідивши всі обставини справи, суд визнав протиправною бездіяльність Міністерства охорони здоров’я України щодо невжиття заходів для розроблення норм харчування та норм заміни продуктів за енергоцінністю у дошкільних навчальних закладах для дітей з лактозною недостатністю. У своєму рішенні суд зобов’язав МОЗ розробити вказані вище норми у дошкільних навчальних закладах для дітей з лактозною недостатністю”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, рішення набуває законної сили відповідно до ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку та в терміни, встановлені статтями 293, 295 – 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

У суді нагадують, що з позовом до Кабінету міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України щодо нерозроблення норм харчування у дошкільних навчальних закладах для дітей з лактозною недостатністю у травні 2019 року до суду звернулася мама 4-річної дівчинки.