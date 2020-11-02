Шкільне харчування: Олена Зеленська каже, що нормативну базу вже оновили

Перша леді України Олена Зеленська та фахівці МОН, МОЗ, Мінекономіки і Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, які працюють над осучасненням системи шкільного харчування, обговорили перебіг проєкту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Зазначається, що за останні три місяці від моменту затвердження урядом Плану заходів з реформування системи шкільного харчування команда проєкту значно просунулася на шляху його реалізації. Зокрема, серед перших результатів міжвідомчої робочої групи в ОП відзначили розробку нового санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти на заміну регламенту, затвердженого у 2001 році, а також розробку та затвердження.

Зазначається, що на виконання Плану заходів Мінекономіки розробило та затвердило Методичні рекомендації щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти.

В ОП також поінформували, що Мінекономіки розробило проєкти Гігієнічних вимог до харчоблоків та Методичні настанови щодо застосування системи безпечності харчових продуктів (НАССР) у закладах освіти, які наразі проходять процес активного громадського обговорення та будуть ухвалені найближчим часом. Окрім того, на етапі громадського обговорення перебуває проєкт постанови КМУ щодо затвердження норм і порядку харчування учнів у закладах освіти.

«Профільні міністерства спільно з іншими експертами міжвідомчої робочої групи зробили велику роботу з оновлення застарілої нормативно-правової бази й підвищення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів у школах. Наступним кроком буде імплементація оновлених норм і регламентів одночасно з оновленням матеріально-технічної бази шкільних їдалень», – прокоментувала Олена Зеленська.

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Як повідомлялося, план заходів з реформування системи шкільного харчування, над реалізацією якого працює міжвідомча робоча група, було розроблено за результатами комісійного обстеження 500 шкіл і опитування батьків та учнів.

План включає три основні напрямки: оновлення застарілої нормативно-правової бази, підвищення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів і ресурсне забезпечення шкіл.

Фото: ОП