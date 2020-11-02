Шкільне харчування: Олена Зеленська каже, що нормативну базу вже оновили
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.
Зазначається, що за останні три місяці від моменту затвердження урядом Плану заходів з реформування системи шкільного харчування команда проєкту значно просунулася на шляху його реалізації. Зокрема, серед перших результатів міжвідомчої робочої групи в ОП відзначили розробку нового санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти на заміну регламенту, затвердженого у 2001 році, а також розробку та затвердження.
Зазначається, що на виконання Плану заходів Мінекономіки розробило та затвердило Методичні рекомендації щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти.
В ОП також поінформували, що Мінекономіки розробило проєкти Гігієнічних вимог до харчоблоків та Методичні настанови щодо застосування системи безпечності харчових продуктів (НАССР) у закладах освіти, які наразі проходять процес активного громадського обговорення та будуть ухвалені найближчим часом. Окрім того, на етапі громадського обговорення перебуває проєкт постанови КМУ щодо затвердження норм і порядку харчування учнів у закладах освіти.
«Профільні міністерства спільно з іншими експертами міжвідомчої робочої групи зробили велику роботу з оновлення застарілої нормативно-правової бази й підвищення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів у школах. Наступним кроком буде імплементація оновлених норм і регламентів одночасно з оновленням матеріально-технічної бази шкільних їдалень», – прокоментувала Олена Зеленська.
Як повідомлялося, план заходів з реформування системи шкільного харчування, над реалізацією якого працює міжвідомча робоча група, було розроблено за результатами комісійного обстеження 500 шкіл і опитування батьків та учнів.
План включає три основні напрямки: оновлення застарілої нормативно-правової бази, підвищення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів і ресурсне забезпечення шкіл.
Фото: ОП