Олена Зеленська закликає допомогти зібрати гроші на майданчик для дітей з особливими потребами

Дружина Президента України Олена Зеленська закликала взяти участь у благодійному продажі дитячих робіт, аби зібрати кошти на будівництво майданчика для дітей з особливими потребами.

Як передає Укрінформ, про це вона поінформувала у Фейсбуці.

“Зліва на фото – Еммануїл. Розумний, позитивний і компанійський хлопчик, якому хвороба заважає рухатися вільно. Справа – Іван. Життєрадісний, розсудливий і творчий. Просто він бачить світ трохи інакше, ніж ми. Обидва хлопці та ще багато їхніх друзів живуть в Оболонському районі міста Києва та мають спільну мрію: щоб на Оболоні з’явився майданчик для дітей з особливими потребами”, - зазначила Зеленська.

Вона зауважила, що діти намалювали картини, а батьки та небайдужі дорослі допомогли організувати благодійний продаж дитячих робіт, щоб зібрати кошти на побудову омріяного майданчика.

“Ми теж можемо їм допомогти. Ці дві картини (з автографами художників!) я вже придбала, але ще багато чудових малюнків ви можете знайти на сторінці https://www.facebook.com/dity.dlya.ditey/”, - зазначила Зеленська.

Також на сторінці опубліковані фото хлопчиків, у яких Зеленська придбала картини.