У Львівському госпіталі, де стався вибух, монтувалася додаткова киснева мережа

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих, де стався вибух кисню, монтувалася додаткова киснева мережа. Півтора тижня тому її розширили майже удвічі — до 165 точок.

Як передає Укрінформ, про це 20 листопада повідомив сайт Львівської облдержадміністрації.

"Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих Юрія Липи – один із закладів, які від початку пандемії почав приймати хворих на коронавірус. Упродовж усього часу є одним із найбільш завантажених медичних закладів, які лікують коронавірусних хворих. Сьогодні у лікарні 186 хворих, киснева мережа працює з максимальним навантаженням. Півтора тижня тому ми розширили кисневу мережу. До того мали 87 точок, на сьогодні вже - 165 точок. Це максимальне навантаження на тій кисневій станції, яку маємо на сьогодні",- розповів керівник медзакладу Максим Прикупенко.

Окрім цього, до кінця грудня в медзакладі планували встановити нову кисневу станцію — бочку об’ємом 5 тисяч літрів кисню, який подавали б хворим у палати.

За словами Прикупенка, обладнанню, наявному в шпиталі, вже три десятки років.

"Відтак час від часу відбуваються перепади тиску, які персонал коригує в ручному режимі", - йдеться у повідомленні.

Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що наразі у Винниківському госпіталі через вибух тимчасово немає можливості постачати кисень.

"Загалом в лікарні 60 киснезалежних хворих. 30 прийме до себе лікарня швидкої допомоги, 5 з них в реанімації. 12 людей везуть у 8-му лікарню", - написав він у Фейсбуці.

Як повідомлялося, в госпіталі нештатна ситуація з киснем. Попередньо, мова йде про вибух при заправці. Декілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медзакладів. Серед пацієнтів є й важкі, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.