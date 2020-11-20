В обласному військовому шпиталі Львівщини стався вибух при заправці кисню — Садовий

У Винниках на Львівщині в обласному військовому госпіталі стався вибух під час заправки киснем.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"У Винниках нештатна ситуація з киснем в обласному військовому госпіталі. Попередньо, мова йде про вибух при заправці. Декілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медзакладів. Серед пацієнтів є й важкі", - йдеться в пості.

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Бригади швидких вже виїхали. За словами Садового, комунальні заклади — Лікарня швидкої допомоги та 8-ма лікарня — готові прийняти пацієнтів.

"Не думав, що новий «ковідний» корпус на Миколайчука, який ми щойно відкрили, знадобиться так швидко", - написав міський голова.

Як повідомлялось, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.