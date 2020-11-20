В обласному військовому шпиталі Львівщини стався вибух при заправці кисню — Садовий
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"У Винниках нештатна ситуація з киснем в обласному військовому госпіталі. Попередньо, мова йде про вибух при заправці. Декілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медзакладів. Серед пацієнтів є й важкі", - йдеться в пості.
Бригади швидких вже виїхали. За словами Садового, комунальні заклади — Лікарня швидкої допомоги та 8-ма лікарня — готові прийняти пацієнтів.
"Не думав, що новий «ковідний» корпус на Миколайчука, який ми щойно відкрили, знадобиться так швидко", - написав міський голова.
Як повідомлялось, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.