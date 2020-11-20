На Запоріжжі 14 лікарень отримали кисневі концентратори

Чотирнадцять лікарень Запорізької області, де лікують хворих на COVID-19, отримали кисневі концентратори.

Апарати були закуплені за кошти державної субвенції, передає кореспондент Укрінформу.

“300 оксиматів, які були придбані за рахунок медичної субвенції, сьогодні передані лікарням, де лікують хворих на коронавірус. 100 апаратів залишаться в обласній інфекційній лікарні, а 200 – розподіляються між районами”, - сказав директор КНП “Запорізька обласна інфекційна лікарня” Володиир Шинкаренко.

Вартість одного апарата - 39,5 тис грн, загальна сума субвенції – 11 млн 850 тис. грн. Кисневі концентратори допоможуть лікарням області надавати якісну допомогу кисневозалежним хворим на COVID-19.

14 лікарень Запорізької області отримали кисневі концентратори/ Фото Дмитра Смольєнка

“Ми сьогодні отримали 35 кисневих концентраторів. Кожен з них розрахований на 10 літрів і може надавати кисень двом хворим. Наразі в ковідному госпіталі Бердянська перебуває 163 хворих, з яких 43 – в інтенсивній терапії та потребують підключення кисню”, - розповів директор БТМО Дмитро Єгоров.

Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування отримала 10 апаратів. Головний лікар Наталія Бєлова зазначає, що наразі в лікарні з 70 місць для хворих на ковід зайняті 57, серед яких 39 – кисневозалежні пацієнти.

За словами медиків, принцип дії кисневого концентратора доволі простий: апарат пропускає через свою систему фільтрів звичайне повітря і на виході дозволяє отримати висококонцентрований потік газу, у якому міститиметься від 60% до 80% кисню. Саме цей кисень надається пацієнтам.

Наразі в області зареєстровано 22 224 хворих на коронавірус. За добу виявили 744 нових випадків. У стаціонарі лікуються 1 421 людини. Всього в області підготовлено для лікування хворих на коронавірус 2 112 місць в лікарнях.

Як повідомлялось, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.