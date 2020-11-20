Конкурс «Молодіжна столиця України» через пандемію пропускає 2021 рік

Конкурс «Молодіжна столиця України» через пандемію пропускає наступний рік і розпочинає відбір міст-претендентів на цей титул на 2022 рік.

Про це повідомили його організатори на пресконференції в Укрінформі.

«З огляду на карантин ми змінили умови конкурсу в часовому просторі. Ми пропускаємо 2021 рік і оголошуємо про початок першого етапу конкурсу «Молодіжна столиця України-2022». Ми збільшили кількість часу на подання заявки до 31 січня наступного року. Після цього ми взяли 2 тижні на оцінку конкурсних заявок і 15 лютого відбудеться засідання наглядової ради конкурсу, де буде оголошено 5 міст-фіналістів. До 15 березня – період підготовки й презентації планів заходів між містами-конкурсантами – тобто, другий тур», - розповів голова правління ГО «Український інститут міжнародної політики» Ростислав Томенчук.

Організатори цьогоріч удосконалили правила конкурсу, і тепер міста змагатимуться не лише в досягненнях поточної молодіжної політики, а й представлятимуть план дій щодо розвитку молодіжної політики у місті.

«Ми б не рекомендували робити акценти на ваших досягненнях у попередні роки, а спробували змоделювати, чому ви повинні отримати статус молодіжної столиці, якою ви її бачите і якою хочете зробити. Таким чином, ми хочемо посилити конкурентність між містами, і щоб ви конкурували вашими планами, які ви готові реалізувати», - зазначив Томенчук.

Він повідомив, що фінал конкурсу відбудеться 15 березня, і місто-переможець матиме час до кінця 2021 року, аби підготуватись до реалізації цього свого статусу.

«Є час з 15 березня до 31 грудня 2021 року, щоб місто-переможець підготувалося до свого статусу, що і як воно буде робити в рамках Молодіжної столиці, щоб ви могли досягти більшого в рамках цього статусу. Таким чином, передача статусу Молодіжної столиці від Тернополя іншому місту відбуватиметься наприкінці наступного року», - підсумував Томенчук.

Водночас заступник міністра молоді та спорту Марина Попатенко заявила, що цей конкурс важливий з погляду самореалізації молоді та її бажання жити й працювати в рідному місті.

«Молода людина – це не про завтра і не про майбутнє, молода людина – це тут, сьогодні й зараз. І в умовах сьогодення міста України - і великі, і маленькі - потребують як ніколи активної включеності молоді в політичне, соціальне, економічне, культурне, суспільне життя, яке може показати абсолютно новий вимір і вектори розвитку міста. Відповідно участь у конкурсі «Молодіжна столиця» - це чудова нагода проаналізувати життя міста в контексті молодіжної політики, наскільки молода людина комфортно почувається і наскільки бачить власний розвиток у своєму рідному місті. Водночас разом з молодими людьми напрацювати те бачення, яке може змінити місто, щоб вони хотіли залишатися у власних містах, вкладаючи свій потенціал у розвиток місцевої громади», - наголосила Попатенко.

А голова Національної молодіжної ради Юліан Кріцак переконаний, що вже незабаром українське місто зможе позмагатися за титул "Молодіжної столиці Європи", де цей конкурс відбувається з 2008 року.

«Ми бачимо, що ми все ближче й ближче до європейського конкурсу "Молодіжної столиці". І я впевнений, що найближчим часом саме українське місто стане наступною молодіжною столицею Європи. Насправді, цей конкурс, який було започатковано 2008 року в Європі і вже має 15 молодіжних столиць, - ми бачимо, що ті міста, які перемагають в конкурсі "Молодіжна столиця України", насправді не відрізняються від тих міст, які перемагають у Європі. І я впевнений, що ми разом зможемо вибороти титул молодіжної столиці Європи, щоб показати всім європейським країнам, наскільки українські міста прогресивні, наскільки потужна українська молодь і як вона може змінювати свої міста», - сказав Кріцак.

Конкурс «Молодіжна столиця України» створено в контексті загальнoєврoпейськoгo кoнкурсу «Мoлoдіжна стoлиця Європи». Мета його - узагальнення й поширення кращих європейських і світових практик у сфері молодіжної політики, обмін досвідом молодих людей із різних частин України, проведення тематичних заходів упродовж цілого року задля активного залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях.

З 2017-го кoнкурс «Мoлoдіжна стoлиця України» прoвoдиться щoрoку, відзначаючи найкраще містo для прoживання та рoзвитку мoлoді. У минулі роки переможцями конкурсу ставали Львів, Кам’янець-Подільський, Тернопіль.

Ініціаторами конкурсу є Міністерство молоді та спорту України, Громадська організація «Український інститут міжнародної політики» та Громадська спілка «Національна молодіжна рада України».