Тернопіль переміг у конкурсі “Молодіжна столиця України”

Місто Тернопіль стало переможцем конкурсу «Молодіжна столиця України».

Переможця обирали під час відкритого засідання Наглядової ради національного конкурсу "Молодіжна столиця України", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У кожного члена Наглядової ради був тільки один голос. І відповідно це місто, яке набрало найбільше таких відзнак. Сьогодні це місто називали файним, і це Тернопіль”, - сказав голова Наглядової ради Олександр Ярема під час оголошення результатів конкурсу.

Він зазначив, що дуже важливо, що в конкурсі беруть участь не тільки великі міста, а й невеличкі містечка України.

За звання переможця та статус «Молодіжна столиця України-2020 змагалися 10 міст: Вінниця, Івано-Франківськ, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Тернопіль, Умань, Харків, Хмельницький, Чернівці.

Під час відкритого засідання, делегації 10 міст-фіналістів з числа представників міської влади та молоді аргументували, чому саме їхнє місто має стати Молодіжною столицею України 2020 року.

Національний Конкурс «Молодіжна столиця України» проводиться щороку, відзначаючи найкраще місто країни для проживання і розвитку молоді.

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Мета конкурсу – активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді у містах України

Покращення співпраці місцевої влади та представників молодіжного середовища у всіх містах України, поширення кращих практик такої співпраці та успішних кейсів втілення молодіжної політики на місцевому рівні.

У 2019 році переможцем конкурсу «Молодіжна столиця України» став Кам’янець-Подільський.

Фото: Данііл Шамкін