Молодіжна столиця України–2020 проведе понад 250 заходів

Тернопіль як молодіжна столиця України 2020 року проведе понад 250 політичних, соціально-економічних та культурних заходів.

Про це заявила начальниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради Христина Білінська під часпресконференція у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас заплановано більше 250 заходів у трьох напрямках: політичний, соціально-економічний і культурний вимір”, - сказала Білінська.

Голова Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства Олександр Ярема розповів, що цей конкурс має певну історію на європейському континенті, і називається “Європейська молодіжна столиця”. Він зазначив, що в Україні цей конкурс проходить вже три роки, і Тернопіль став третьою молодіжною столицею України.

“Це конкурс про те, яке місто створює найкращі можливості для розвитку молоді, яке місто найкраще звертає увагу на молодих людей, і яке місто намагається розвиватися так, щоб в майбутньому молоді люди для себе вибирали саме це місто для свого розвитку. Ми маємо дуже цікавий досвід, якщо його порівнювати з іншими країнами, зокрема європейськими, то багато колег здивовані великої кількістю заявок від міст України… Хочу наголосити, що це конкурс не про гроші, не про мільйони, це конкурс про те, що міста дійсно думають та дбають про молодих людей”, - сказав він.

У Києві відбулася презентація плану заходів у Молодіжній столиці України 2020 / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Заступник Міністра культури, молоді та спорту України Олексій Сівірін зазначив, що статус "Молодіжна столиця України" дає місту можливість промоції та елемент визнання.

“Міській владі, громадськості і молоді довелося побудувати таку роботу, яка зробила цей симбіоз, який нам бажано мати по всій Україні. Коли дійсно усі працюють разом, для того, щоб життя молоді в місті ставало краще. ...Цей статус тільки початок, і сподіваємося, що на цьому нічого не зупиниться”, - сказав він.

У рамках національного конкурсу "Молодіжна столиця України" в Тернополі відбудуться різноманітні заходи. Зокрема, в рамках політичного виміру відбудеться круглий стіл на тему найкращих політичних практик на регіональному рівні.

В рамках соціально-економічного виміру відбудеться тренінг, який надасть необхідну інформацію молоді для успішної реалізації молодіжної політики.

А в рамках культурного виміру пройдуть різноманітні фестивалі, корисні лекції та змагання.

Як відомо, конкурс «Молодіжна столиця України» створений в контексті загальнoєврoпейськoгo кoнкурсу «Єврoпейська мoлoдіжна стoлиця», який успішнo реалізoвують із 2008 рoку.

Мета кoнкурсу – активізувати співпрацю між мoлoддю та місцевим самoврядуванням, а такoж сприяти ствoренню кoмфoртних умoв для рoзвитку мoлoді в містах України та пoширити найкращі практики такoї співпраці й успішних кейсів втіленням мoлoдіжнoї пoлітики на місцевoму рівні.

З 2017-гo націoнальний кoнкурс «Мoлoдіжна стoлиця України» прoвoдять в Україні щoрoку, відзначаючи найкраще містo країни для прoживання та рoзвитку мoлoді.

2018 рoку перемoжцем кoнкурсу був Львів, 2019-гo – Кам’янець-Пoдільський.