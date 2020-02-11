Учасників програми мобільності молоді почнуть реєструвати у березні - МКМС

Реєстрація учасників програми мобільності молоді, швидше за все, розпочнеться у березні.

Про це заступник міністра культури молоді та спорту Олексій Сівірін сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На цю програму можна буде потрапити через відкриту реєстрацію. Через платформу, яка зараз перебуває у процесі розробки. Очікуємо, що реєстрація учасників і потенційних команд, які будуть робити цю програму, розпочнеться у березні, але ми ще повідомимо пізніше точний час”, - сказав Сівірін.

За його словами, до програми залучать понад 100 тисяч школярів і студентів. Тривалість обмінів становитиме 5 днів, при цьому 2 дні даватиметься на дорогу. “Впродовж літа, осені та початку зими близько 100 тисяч молодих людей віком від 14 до 21 року отримають можливість подорожувати з одного регіону в інший”, - сказав заступник міністра.

Тобто, наголосив він, групи людей отримають можливість поїхати в інший регіон, пройти там програму, яку для них готуватиме команда з цього регіону. “Наприклад, команда із Маріуполя готуватиме 5-денну програму для групи молодих людей зі Львова, Харкова, Черкас, Херсона або Миколаєва”, - сказав Сівірін.

Він вважає, що завдяки цій програмі молоді люди долучаться до активної діяльності, вона допоможе їм ідентифікувати себе як українців, підтримати громадське життя в регіонах.

Як повідомлялося, на програму мобільності молоді у держбюджеті на 2020 рік передбачено 500 млн грн.