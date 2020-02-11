Учасників програми мобільності молоді почнуть реєструвати у березні - МКМС
Про це заступник міністра культури молоді та спорту Олексій Сівірін сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“На цю програму можна буде потрапити через відкриту реєстрацію. Через платформу, яка зараз перебуває у процесі розробки. Очікуємо, що реєстрація учасників і потенційних команд, які будуть робити цю програму, розпочнеться у березні, але ми ще повідомимо пізніше точний час”, - сказав Сівірін.
За його словами, до програми залучать понад 100 тисяч школярів і студентів. Тривалість обмінів становитиме 5 днів, при цьому 2 дні даватиметься на дорогу. “Впродовж літа, осені та початку зими близько 100 тисяч молодих людей віком від 14 до 21 року отримають можливість подорожувати з одного регіону в інший”, - сказав заступник міністра.
Тобто, наголосив він, групи людей отримають можливість поїхати в інший регіон, пройти там програму, яку для них готуватиме команда з цього регіону. “Наприклад, команда із Маріуполя готуватиме 5-денну програму для групи молодих людей зі Львова, Харкова, Черкас, Херсона або Миколаєва”, - сказав Сівірін.
Він вважає, що завдяки цій програмі молоді люди долучаться до активної діяльності, вона допоможе їм ідентифікувати себе як українців, підтримати громадське життя в регіонах.
Як повідомлялося, на програму мобільності молоді у держбюджеті на 2020 рік передбачено 500 млн грн.