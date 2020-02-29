На Тернопільщині знайшли ікони, яким понад 100 років

Ікони, вік яких становить 126 років, знайшли на горищі храму села Мар’янівка на Тернопільщині, де проводилися ремонтні роботи.

Про це на своєму сайті повідомляє Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ.

"Напередодні настоятель храму УГКЦ с. Мар’янівка Тернопільського району отець Іван Зозуля, спільно зі старшим братом Петром Костиком та майстрами, які здійснювали підготовчі роботи перекриття храму, віднайшли старовинні ікони, вік яких - 126 років", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що знайдені образи підтверджують, що головними фундаторами храму була сім'я Романа та Ксенії Малевичів.

Планується, що за участі комісії у справах сакрального мистецтва Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ фахівці відреставрують знайдені ікони.