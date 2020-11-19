У Херсонській ОДА спростовують нестачу кисню у лікарні Нової Каховки

Усі пацієнти, хворі на COVID-19, що перебувають на лікуванні у центральній міській лікарні міста Нова Каховка, і потребують кисневої підтримки, отримують її у повному обсязі.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 19 листопада повідомив заступник голови ОДА Вадим Чабан.

«Усі пацієнти лікарні, які цього потребують, отримують кисневу підтримку у повному обсязі», - зазначив Чабан.

За його словами, на Херсонщині субвенція з державного бюджету саме на закупівлю кисневих концентраторів та видаткових матеріалів і самого кисню у розмірі 10 млн гривень вже розподілена між центральними районними лікарнями і лікарнями, які лікують хворих на COVID-19. Наразі розподіляють ще 55 млн гривень на додаткову закупівлю кисневих концентраторів та видаткових матеріалів.

Чабан повідомив, що загалом, станом на 19 листопада, на лікуванні в закладах Херсонської області перебуває 391 хворих, з них 183 хворих отримує централізовано кисень.

Як інформує ОДА, в області 1032 ліжко-місць забезпечені медичним киснем, 849 з яких підключені до централізованої подачі, а ще 183 оснащені кисневими концентраторами.

Окрім того, на території обласної інфекційної лікарні ім. Г.І.Горбачевського тривають роботи зі встановлення кріоциліндра ємністю 20 тонн, який дозволить забезпечити медичним киснем пацієнтів навіть у разі збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу та пневмонію.

На сьогодні в закладах охорони здоров'я визначених для надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою проведені заходи щодо перепрофілювання та збільшення ліжкового фонду до 2164 ліжок, 18,06% ліжкомісць зайнято хворими.

Наразі на Херсонщині 7 946 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 3190 людей побороли недуг; 4588 людей інфіковані COVID-19; 168 людей померли.

В Україні станом на 19 листопада лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 13 357.