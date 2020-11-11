На Херсонщині розгортають іще майже 900 COVID-ліжок

На Херсонщині регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про збільшення ще на 866 ліжко-місць для хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив 11 листопада заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан.

«Сьогодні на комісії ТЕБ на НС додатково прийнято рішення про збільшення ліжко-місць ще на 866… Завдання - забезпечення цих місць лікування киснем у достатній кількості. Станом на сьогодні завантаженість закладів охорони здоров’я хворими на коронавірус становить 27,5%, що значно нижче граничних показників, які встановлені постановою Кабміну», - зазначив Чабан.

На лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 383 особи, з них 40% отримують медичний кисень і близько 10 осіб - на апаратах ШВЛ, повідомив він.

Наразі у 10 закладах охорони здоров’я першої хвилі розгорнуто 1395 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

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В області 6075 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 2375 людей побороли недугу, 3569 людей інфіковані COVID-19, а 131 людина померла.

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 листопада лабораторно підтвердили 489 808 випадків COVID-19, з них за добу – 10 611.