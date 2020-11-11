Киян з неінфекційними хворобами тепер госпіталізуватимуть у клініки НАМНУ та МОЗ

Киян, що хворіють на неінфекційні захворювання, відтепер госпіталізуватимуть й у клініки Національної академії медичних наук та МОЗ України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Відповідний наказ Департаменту охорони здоров’я вже підписано та направлено до виконання у Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також керівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрів столиці", - сказала директор департаменту Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що наказ видано на виконання відповідного розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID 19).

«Ідеться про хворих з патологіями серцево-судинної системи, гострим порушенням мозкового кровообігу, з гострими неврологічними станами, нейроінфекційного профілю, а також терапевтичних хворих та пацієнтів з гострою хірургічною патологією», – пояснила Гінзбург.

Серед медичних закладів, що безвідмовно прийматимуть киян: державна установа «Інститут кардіології ім. Стражеска НАМН України», ДУ «Інститут нейрохірургії ім. Ромаданова Національної академії медичних наук України», ДУ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України», Національний інститут хірургії та трансплантології ім. Шалімова НАМН України та інші.

За словами директорки Департаменту охорони здоров’я Києва, таке рішення прийнято на тлі значного ускладнення епідемічної ситуації та, безумовно, збільшить можливості комунальних медичних закладів щодо надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією.

Як повідомлялося, станом на 11 листопада в Україні зафіксували 489 808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 611.