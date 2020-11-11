У Києві за добу - 965 випадків коронавірусу, 20 хворих померли

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на 11 листопада в столиці вже 46 632, за добу - 965.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"За минулу добу в Києві ще 965 хворих на коронавірус. Померли 20 осіб. Загалом коронавірус забрав життя 914 киян", - повідомив Кличко.

За його словами, захворіли: 547 жінок віком від 18 до 88 років, 358 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв, 28 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років. Захворів також 31 медик.

До лікарень столиці госпіталізували 92 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 469 людей. Усього коронавірус подолали 17 473 жителі Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському – 110, у Дніпровському — 109 та в Деснянському – 106 випадків районах", - зазначив він.

Кличко зауважив, що не зменшується і кількість киян, які потребують госпіталізації.

"Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2038 хворих на коронавірус. Із них 31 дитина. У важкому стані перебувають 697 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 894 хворих. Під апаратами ШВЛ - 38 людей. Іще 51 пацієнт - на неінвазивній штучній вентиляції легень", - наголосив він.

Як повідомлялося, станом на 11 листопада в Україні зафіксували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.

Фото: CTK Photo/Укрінформ