В українських лікарнях - вже понад 28 тисяч хворих або з підозрою на COVID-19

В медичних закладах України перебуває 28 564 хворих або з підозрою на коронавірус.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 11 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні на ранок у нас загальна кількість хворих по Україні, які перебувають у лікарнях - 28 564. Це ті люди, які вже лікуються від коронавірусу, або з підозрою, але зі всіма ознаки захворюваності на COVID-19. І саме тому їм необхідно надавати медичну допомогу», - сказав Степанов.

Він зазначив, що наразі вірус став більш агресивним, збільшується кількість важких хворих. За його словами, протягом 5-7 днів люди не звертаються до свого сімейного лікаря та намагаються самостійно лікуватися.

«Я прошу вас, шановні українці, припинити самолікування. Для того, щоб надавати кваліфіковану медичну допомогу, головне - допомогу медичну, від якої вам буде ставати легше та ви будете одужувати, то це повинен робити виключно лікар. У лікаря є відповідні знання, у лікаря є протокол лікування, він знає в якому стані ви перебуваєте та що вам потрібно давати», - наголосив Степанов.

Як повідомлялося, станом на 11 листопада в Україні зафіксували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.