Голова Чернівецької облради - у лікарні з COVID-19 та двобічною пневмонією

Голова Чернівецької обласної ради госпіталізований з COVID-19 та двобічною пневмонією. Стан Івана Мунтяна стабільно важкий.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба обласної ради.

"Від суботи голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двобічною пневмонією. ПЛР-тест позитивний. Як стверджує лікар-пульмонолог Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяна Цинтар, ураження легень пацієнта складає 50%, стан стабільно важкий", - йдеться в повідомленні.

Івана Мунтяна госпіталізували у суботу, у понеділок пацієнта перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні, у вівторок його стан погіршився і він знаходиться на дотації кисню, уточнили в пресслужбі обласної ради.

В Україні лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 13 357.