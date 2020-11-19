Коронавірус в Україні: найвищі показники захворюваності - у трьох областях

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. осіб за 14 днів зафіксований у Житомирській (660), Чернівецькій (656,2), Сумській (651,7) областях. Також високий рівень захворюваності у Хмельницькій (520,7), Івано-Франківській (554,4), Запорізькій (579,3), Хмельницькій (519,3), Волинській (510,7), Київській (506,1), Рівненській областях (501,3).

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (120,4), Вінницькій (187,6) та Луганській (190,5) областях.

У Києві цей показник становить 466,4, а середній по Україні - 401,8 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 52,8% станом на 18 листопада.

В Києві цей показник складає 53,2% станом на 18 листопада.

Як повідомляв Укрінформ 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження помаранчевого рівня, також на три тижні вводиться карантин вихідного дня.