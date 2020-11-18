ВАКС закрив іще одну справу Труханова про недостовірне декларування

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальну справу щодо недостовірного декларування у 2015-2016 роках міським головою Одеси Геннадієм Трухановим.

Відповідне рішення суд ухвалив у середу, повідомив у коментарі Укрінформу адвокат посадовця Олександр Лисак.

"ВАКС задовольнив наше клопотання і закрив справу через рішення Конституційного суду, бо як можна розглядати кримінальне провадження, якщо стаття неконституційна?"- сказав він.

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Раніше колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2017-й рік.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.