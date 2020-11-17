Труханов утретє переміг на виборах мера Одеси

Одеська міська територіальна виборча комісія оголосила результати повторного голосування на виборах міського голови. Переможцем став чинний мер Геннадій Труханов.

Про це оголосили на засіданні ТВК, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови, склала: Скорик Микола Леонідович - 72 тис. 974 голоси виборців, Труханов Геннадій Леонідович - 93 тис. 901 голос виборців", - зачитала протокол голова комісії.

Таким чином, Труханов, кандидат від партії "Довіряй ділам", набрав 54,28% голосів і був оголошений обраним.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада 2020 року в низці міст України, зокрема в Одесі, відбулося повторне голосування на виборах міських голів.

Труханов є мером Одеси з 2014 року, він переміг на позачергових виборах. У 2015 році його переобрали.