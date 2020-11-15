Екзитпол КМІС: Труханов перемагає на виборах мера Одеси

У другому турі виборів мера Одеси здобуде перемогу чинний міський голова Геннадій Труханов.

Як передає Укрінформ, такі дані екзитполу оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"Згідно з екзитполом, кандидат Геннадій Труханов набирає 55,1% голосів виборців, а його суперник Микола Скорик - 42,8%", - йдеться у повідомленні на сайті КМІС.

Зазначається, що "15 листопада 2020 року, у день другого туру виборів міського голови, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів екзит-пол в Одесі. Генеральна сукупність екзитполу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території міста Одеса (крім спеціальних дільниць – лікарні, тюрми, військові частини тощо). Вибірка репрезентативна для міста в цілому".

Станом на 17 год. опитано 1780 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування». Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 66.6%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.

Як повідомлялося, 15 листопада, в Одесі відбулося повторне голосування на виборах мера. За посаду там змагаються чинний міський голова Геннадій Труханов та народний депутат від ОПЗЖ Микола Скорик.