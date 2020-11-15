В Одесі вдруге за добу замінили голову міської ТВК - ОПОРА

ЦВК у день повторного голосування на виборах Одеського міського голови, прийняла постанову «Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів», якою замінила голову Одеської міської ТВК.

Про це повідомляє ОПОРА, передає Укрінформ.

ЦВК припинила достроково повноваження голови комісії Наталі Сиволапенко (від місцевої організації політичної партії «Солідарність жінок України» (у зв’язку зі внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії) та призначила на цю посаду Ніну Чернишенко.

14 листопада ЦВК замінила голову територіальної виборчої комісії Ніну Чернишенко на Наталю Сиволапенко.

Крім того, 15 листопада ЦВК замінила члена ТВК Людмилу Сєрбіну (політична партія «Пропозиція») і замінила її на Вячеслава Франчука.

Як повідомлялося, 15 листопада, в Одесі триває повторне голосування на виборах мера. За посаду там змагаються чинний міський голова Геннадій Труханов та народний депутат від ОПЗЖ Микола Скорик.