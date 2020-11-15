Труханов vs Скорик: поліція розслідує несвоєчасне відкриття виборчої комісії в Одесі

Співробітники Приморського відділу поліції Одеси розслідують причини несвоєчасного відкриття однієї з виборчих комісій міста, що завадило виборцям проголосувати за одного з кандидатів у мери.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції Одеської області.

"Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права, що сталося через неналежне виконання секретарем однієї з виборчих комісій Приморського району своїх обов'язків із роботи з виборчою документацією - комісія відкрила дільницю з запізненням", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.5 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Крім того, слідчі Татарбунарського відділення поліції розслідують обставини порушення процедури отримання виборчих бюлетенів, що може бути пов'язано з можливим їх підробленням.

"Поліцейські розпочали провадження за фактом можливого підроблення виборчої документації, про що надійшло повідомлення до Татарбунарського відділення поліції від секретаря Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції Одеської області.

Зазначається, що "голова сільської ТВК порушила процедуру отримання виборчих бюлетенів, у зв'язку з чим можливе їх підроблення".

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст.158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України.

У поліції уточнили, що рішенням ТВК повторне голосування в Тузлівській об’єднаній територіальній громаді призначене на 22 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі за посаду міського голови у другому турі виборів змагаються чинний мер Геннадій Труханов та народний депутат від ОПЗЖ Микола Скорик.

Крім Одеси, у неділю, 15 листопада, повторне голосування стартувало на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Сум, Херсона та Камʼянець-Подільська.

Повторне голосування з виборів міського голови призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в так званому першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.