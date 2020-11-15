Поліція вже отримала 15 повідомлень про «виборчі» порушення

В Україні до забезпечення правопорядку під час другого туру виборів мера у семи містах залучили понад 5 000 поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та ДСНС.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, про це заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

За його словами, на цей час всі виборчі комісії розпочали свою роботу, із суттєвим запізненням відкрилися дві дільниці на Одещині.

«У державі відбуваються вибори сільських, селищних, міських депутатів та міських голів. Запрацювали 1006 дільничних виборчих дільниць, які взяті Національною поліцією під цілодобову охорону. Загалом залучено для забезпечення публічної безпеки і порядку більше 5000 правоохоронців, військовослужбовців Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій», - сказав Фацевич.

Також, за його словами, створено мобільні резерви спецпризначенців, які будуть оперативно реагувати на порушення громадського порядку.

При цьому він зауважив, що поліція зафіксувала суттєве запізнення відкриття двох дільниць в Одеській області. У результаті за одним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України.

За словами заступника глави Нацполіції, з початку доби до територіальних органів Національної поліції надійшло 15 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу. Зокрема 7 – в Одеській області, 3 – у Київській, по 2 – у Донецькій та Херсонській, 1– у Волинській областях.

Як повідомлялося, 15 листопада повторне голосування з виборів міського голови відбувається в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Також проходить повторне голосування з виборів депутатів 53 місцевої ради: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 17 регіонах.

Місцеві вибори організовують та проводять відповідні територіальні виборчі комісії. Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови мають бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніш, як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.

Фото: Національна поліція