В Одеській міській ТВК змінили голову, секретаря і члена комісії

Напередодні повторного голосування на виборах Одеського міського голови змінено керівництво міської територіальної виборчої комісії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОПОРИ.

«Центральна виборча комісія 14 листопада ухвалила Постанову №483 «Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів», якою затвердила заміни в складі Одеської міської ТВК. Зокрема, за день до голосування замінили трьох членів міської ТВК, включно з головою і секретарем», - йдеться у повідомленні.

В ОПОРІ уточнили, що замінено голову територіальної виборчої комісії Ніну Чернишенко (від місцевої організації політичної партії «Солідарність жінок України»), секретаря ТВК Альберта Байжанова (від місцевої організації партії «За права людини») та члена комісії Ірину Мельник (від місцевої організації політичної партії «Голос»).

Крім того, ЦВК прийняла раніше постанову №465 «Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів», згідно з якою замінила чотирьох членів Одеської міської ТВК (від місцевих організацій політичних партій «За права людини», ВО «Батьківщина (2 членів) та «Європейська солідарність»).

Також заміни 10, 12 і 13 листопада відбулися у районних в місті Одесі територіальних виборчих комісіях. Згідно з постановою Одеської міської ТВК від 10 листопада у Київській районній ТВК замінили шістьох членів комісії, у Малиновській районній ТВК – також шістьох, у Приморській районній ТВК – також шістьох, у Суворовській районній ТВК – п’ятьох.

Другий тур виборів в Одесі / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

Зокрема, згідно з постановою міської ТВК від 12 листопада у Київській районній ТВК замінили чотирьох членів комісії, у Приморській районній ТВК – двох, у Суворовській районній ТВК – також двох. А постановою міської ТВ від 13 листопада у Київській районній ТВК замінили двох членів комісії, у Малиновській районній ТВК – трьох, у Приморській районній ТВК – одного, у Суворовській районній ТВК – сімох.

Як повідомлялося, 15 листопада в Одесі проходить повторне голосування на виборах міського голови, в яких беруть участь чинний міський голова Геннадій Труханов і народний депутат від "ОПЗЖ" Микола Скорик. У першому турі за чинного мера Труханова проголосували 77,5 тис. виборців, а за його суперника Скорика - вдвічі менше (39,5 тис).