Труханов проголосував на виборах і вкотре заперечив, що має російський паспорт
Після виходу з дільниці Труханов у коментарі журналістам спростував повідомлення в одній із соцмереж про своє російське громадянство, повідомляє кореспондент Укрінформ.
"Зараз перед нами постали серйозні виклики. Щоб гідно пройти їх, нам потрібен мир, потрібен розвиток, потрібна згода, яка єднає суспільство, а не протистояння. Його нагнітають деякі політики, що не вміють тримати себе в руках і переходять на відверті образи, не досягаючи бажаних результатів. Я б їм порадив приймати якісь заспокійливі", - зазначив Труханов.
Він наголосив, що про успіхи в роботі політиків найкраще свідчать досягнуті результати, для чого потрібно заряджатися підтримкою одеситів, а не вдаватись під час виборчої кампанії до брудних технологій.
«Уже було стільки переговорено, стільки документів надано. Вже були не лише мої відповіді, а й відповідь на запит про правову допомогу, які зробило Національне антикорупційне бюро. І були відповідні відповіді: немає такого громадянства», - додав Труханов.
Він назвав інформацію у соцмережі напередодні повторного голосування в Одесі «наспіх зліпленим фейком».
Фото: пресслужба Труханова