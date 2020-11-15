Труханов проголосував на виборах і вкотре заперечив, що має російський паспорт

Одеський міський голова Геннадій Труханов, який вийшов у другий тур мерських виборів, проголосував сьогодні на одній з виборчих дільниць.

Після виходу з дільниці Труханов у коментарі журналістам спростував повідомлення в одній із соцмереж про своє російське громадянство, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Зараз перед нами постали серйозні виклики. Щоб гідно пройти їх, нам потрібен мир, потрібен розвиток, потрібна згода, яка єднає суспільство, а не протистояння. Його нагнітають деякі політики, що не вміють тримати себе в руках і переходять на відверті образи, не досягаючи бажаних результатів. Я б їм порадив приймати якісь заспокійливі", - зазначив Труханов.

Він наголосив, що про успіхи в роботі політиків найкраще свідчать досягнуті результати, для чого потрібно заряджатися підтримкою одеситів, а не вдаватись під час виборчої кампанії до брудних технологій.

На запитання про те, чи дійсно у нього є російське громадянство, про що знову з'явилася інформація в одній із соцмереж, Труханов сказав, що це неправда.

«Уже було стільки переговорено, стільки документів надано. Вже були не лише мої відповіді, а й відповідь на запит про правову допомогу, які зробило Національне антикорупційне бюро. І були відповідні відповіді: немає такого громадянства», - додав Труханов.

Він назвав інформацію у соцмережі напередодні повторного голосування в Одесі «наспіх зліпленим фейком».

Як повідомлялося, у другому турі виборів мера Одеси чинний міський голова Труханов змагається з народним депутатом від ОПЗЖ Миколою Скориком.

Фото: пресслужба Труханова