У Рівному суботу і неділю оголосили робочими днями

У Рівному вирішили вважати суботу, 21 листопада, і неділю, 22 листопада, робочими днями.

Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє Укрінформ із посиланням на протокол засідання, розміщений на сайті Рівненської міської ради .

Таким чином комісія відреагувала на постанови Кабміну про протидію поширенню коронавірусу, зокрема, на постанову №641 зі змінами, внесеними постановою №1100 від 11 листопада, які стосуються впровадження в Україні карантину вихідного дня.

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Окрім того, на засіданні погодили звернення управління освіти щодо тимчасового призупинення функціонування груп закладу дошкільної освіти № 16 міста Рівного у зв’язку з захворюванням працівників закладу на COVID-19 і рекомендували розглянути на сесії Рівненської міської ради звернення адміністрації КНП “Центральна міська лікарня” Рівненської міської ради щодо виділення коштів в розмірі 10 млн грн для термінового придбання кисневої станції з можливістю виробляти кисень для пацієнтів, хворих на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження "помаранчевого рівня", а також на три тижні ввести карантин вихідного дня.

Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 9 832.