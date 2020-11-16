Робота без вихідних: поліція відкрила справу через рішення влади Франківська

В Івано-Франківську поліція відкрила кримінальне провадження щодо рішення виконавчого комітету про оголошення вихідних днів робочими до 30 листопада.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

«Правоохоронцями розпочато одне кримінальні провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України щодо рішення виконавчого комітету, згідно з яким суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ», - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, таке рішення виконкому суперечить постанові №641 (КМУ опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та вводиться локдаун вихідного) і тим самим порушує правила та норми щодо запобігання епідемічних й інших інфекційних хвороб.

Також, Поліція Івано-Франківської області зазначила, що у вихідні на Прикарпатті працювали 96 рейдових груп, які перевірили понад тисячу закладів на дотримання карантину вихідного дня.

«Поліцейськими складено 32 протоколи за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення (26 на суб’єктів господарювання, 1 на перевізника, 5 на фізичних осіб за перебування без масок). Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень», - зазначають в обласній поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні запровадити карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.

13 листопада на позачерговому засіданні Івано-Франківський виконавчий комітет міської ради оголосив на території громади усі вихідні до 30 листопада робочими днями, що дозволило працювати підприємствам малого і середнього бізнесу.

Фото: if.npu.gov.ua