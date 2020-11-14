Франківськ зробив вихідні дні робочими

Івано-Франківськ оголосив на території громади усі вихідні до 30 листопада робочими днями, що дозволяє працювати підприємствам малого і середнього бізнесу.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення в Івано-Франківську ухвалив виконавчий комітет міської ради на позачерговому засіданні.

«Оголосити до 30 листопада на території Івано-Франківської ОТГ робочими днями вихідні дні , суботу та неділю для суб’єктів господарювання…», - йдеться у рішенні виконавчого комітету.

Тут зазначають, що вихідні дні стануть робочими для барів, кафе, ресторанів, закладів торгівлі та побутового обслуговування, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів та ринків з обов’язковим дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів , спрямованих на запобігання захворювання на коронавірусну інфекцію.

Також, Івано-Франківський виконавчий комітет вирішив звернутись до уряду про скасування постанови про карантин вихідного дня, як такої , що є не конституційною і наносить шкоду малому та середньому бізнесу.

Водночас, влада міста звернулась до правоохоронних органів з проханням не штрафувати підприємства, які порушать карантин вихідного дня на території Івано-Франківської ОТГ.

За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа позовну заяву про скасування урядової постанови, яка регламентує карантин вихідного дня, Івано-Франківськ подав до Київського окружного адмінсуду.

Як передавало агентство, учора в Івано-Франківську соціальний ресторан «Urban Space 100» вирішив працювати у вихідні попри карантин вихідного дня, а рішення уряду - оскаржити в суді.

11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні запровадити карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.