У Житомирі працівників шкіл протестують на COVID-19
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У нас з’явилася можливість наступного тижня розпочати тестування вчителів та працівників шкіл. Ми плануємо ще відкривати, окрім 1-4-х класів, і 5-6-ті та інші. Школи вже будуть визначатися самі… За моєю інформацією, нам передають близько 4000 тестів. Це буде благодійна допомога і ми зможемо протестувати на антитіла працівників шкіл», - зауважив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.
За його словами, після діагностики прийматимуть рішення про відкриття шкіл.
Члени виконавчого комітету підтримали відповідне рішення, згідно з яким працівники шкіл пройдуть діагностику за допомогою швидких тестів на COVID-19 до 19 листопада.
Наразі у Житомирі до шкіл ходять лише учні 1-4 класів, а всі інші навчаються дистанційно.
На Житомирщині підтверджено 21 138 випадків COVID-19, 11 527 осіб одужали, 344 померли.
Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 листопада в Україні лабораторно підтвердили 512 652 випадків COVID-19, з них за добу – 11 787.