У Житомирі працівників шкіл протестують на COVID-19

У Житомирі працівникам закладів загальної середньої освіти проведуть експрес-діагностику на коронавірус.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас з’явилася можливість наступного тижня розпочати тестування вчителів та працівників шкіл. Ми плануємо ще відкривати, окрім 1-4-х класів, і 5-6-ті та інші. Школи вже будуть визначатися самі… За моєю інформацією, нам передають близько 4000 тестів. Це буде благодійна допомога і ми зможемо протестувати на антитіла працівників шкіл», - зауважив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

За його словами, після діагностики прийматимуть рішення про відкриття шкіл.

Члени виконавчого комітету підтримали відповідне рішення, згідно з яким працівники шкіл пройдуть діагностику за допомогою швидких тестів на COVID-19 до 19 листопада.

Наразі у Житомирі до шкіл ходять лише учні 1-4 класів, а всі інші навчаються дистанційно.

На Житомирщині підтверджено 21 138 випадків COVID-19, 11 527 осіб одужали, 344 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 листопада в Україні лабораторно підтвердили 512 652 випадків COVID-19, з них за добу – 11 787.