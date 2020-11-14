Львівська облрада передала бібліотекам Луганщини 600 примірників «Справи Василя Стуса»

Делегація з Львівщини передала школам і бібліотекам Луганщини 600 примірників книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації, передає Укрінформ.

«Важливо знати історію рідної країни. Ці 600 книжок отримають бібліотеки та навчальні заклади Луганщини. До них матимуть доступ дослідники, науковці, студенти, учні шкіл. Через бібліотечну систему з виданням Вахтанга Кіпіані ознайомиться і масовий читач», - зазначила виконуюча обов’язки голови Луганської ОДА Катерина Безгинська.

Повідомляється, що книги отримають 293 бібліотеки та 297 навчальних закладів Луганщини.

За словами голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, який привіз партію книг до Сєвєродонецька, Львівщина та Луганщина вже протягом тривалого часу плідно співпрацюють. «Разом ми реалізували близько 100 ініціатив», - зауважив він.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва «Vivat» та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд визнав недостовірними деякі фрази, наведені у книзі, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований тираж книги та подальше її тиражування до усунення фраз, що несуть інформацію про Медведчука.

Читайте також: Заборонена через Медведчука книга про Стуса вийшла з рішенням суду на форзацах

Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.